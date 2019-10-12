Спикер парламента Турции заявил, что участники конференции в Стамбуле достигли консенсуса

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Участники конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле достигли консенсуса по обсуждаемым вопросам, заявил в субботу спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп.

В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции. Стороны обсуждают вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.

"Сегодня на первой части нашего совещания я услышал выступления спикеров парламентов [стран - участниц конференции]. Действительно, консенсус и конструктивность достигнуты", - сказал Шентоп на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Он также отметил, что встреча стала успешной и конструктивной в устоявшемся формате. Однако важно, чтобы участие в таком обсуждении принимали и другие страны региона.

"Предложения о расширении формата участников необходимо принимать в рамках консенсуса стран, которые образовали этот формат конференции. И если мы будем делать шаг в этом направлении, то только с учетом того, что предложения стран - участниц конференции будут поддержаны всеми. В этом случае наш формат либо будет развиваться и охватывать все новые страны-участницы, либо сохранится, но однозначно не будет разрушен", - ответил Володин.

На полях мероприятия Володин также переговорил со спикером Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Кайсером, руководителем делегации парламента Турции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Акифом Кылычем и председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахманом Рахмани. Они обсудили безопасность, борьбу с терроризмом и экстремизмом, сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.