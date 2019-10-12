Власти Венесуэлы отказали во въезде избранному президенту Гватемалы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы в субботу отказали во въезде в страну избранному президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи, прибывшему выразить поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом политик сообщил в своем видеообращении.

"Нам не позволили въехать в Венесуэлу. Нас сопроводили до двери и мы сели в самолет", - сказал политик. "Хотя нас не пустили, мы заставим весь континент нас услышать", - добавил он. Венесуэльская оппозиция осудила действия властей страны.

Джамматтеи избран президентом Гватемалы 11 августа при поддержке около 60% электората. Инаугурация нового лидера центральноамериканской страны пройдет 14 января 2020 года.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, республику покинули уже более 4 млн человек.

Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.