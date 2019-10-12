Премьер Пакистана 13 октября встретится с Хаменеи и Роухани в Тегеране

ТЕГЕРАН, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье прибудет с официальным визитом в Иран, где планирует провести встречу с руководителем и духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

По его словам, "премьер-министр Пакистана в воскресенье прибывает в Тегеран, где проведет переговоры с духовным лидером и президентом". "На данный момент вопрос посредничества (Пакистана для диалога Ирана и Саудовской Аравии - прим. ТАСС) не определен", - добавил он.

В четверг пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Пакистана заявил, что премьер-министр страны намерен в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию и Иран.

О том, что Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, Имран Хан заявил в сентябре во время пребывания в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.