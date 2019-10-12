Курдский командующий выступил за установление бесполетной зоны в Сирии

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Командующий "Силами демократической Сирии" (СДС) генерал Мазлюм Абди призвал Европейский союз создать бесполетную зону для защиты гражданского населения на северо-востоке страны, где проводит военную операцию Турция. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресном номере французской газеты Le Figaro.

"Мы ждем от Европы, а следовательно и от Франции, что они добьются создания бесполетной зоны над нашим районом на северо-востоке Сирии. Если турки по-прежнему будут иметь возможность наносить по нам удары с воздуха, то от этих ударов будут гибнуть наши женщины и дети. И нас уничтожат в войне, которая будет длительной и очень жестокой", - сказал Мазлюм Абди.

Посредничество США

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли он согласиться на то, чтобы США выступили в роли посредника между Турцией и курдами, как это предложил Дональд Трамп, Мазлюм Абди сказал: "Мы согласны с американским предложением, согласно которому США будут играть [определенную] роль между нами и турками. Мы просим у американцев остановить эту войну, которую Турция ведет против нас".

В то же время на вопрос, не считают ли курды, что США предали их, генерал ответил: "Если война не будет остановлена, то мы будем считать, что США нас предали. В настоящий момент мы просто разочарованы. На наш взгляд, доверие к США ослабевает".

Абди в этой связи был задан вопрос о том, не собирается ли он "призвать Дамаск на помощь". "У нас есть контакты со всеми. В том случае, если американцы не смогут добиться прекращения этой войны, то нам придется искать альтернативные варианты".

По словам командующего СДС, сирийские власти публично заявляют, что не намерены вести переговоры с курдами. "Тем не менее мы по-прежнему находимся в контакте с ним", - заявил он.