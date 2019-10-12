Военные Эквадора объявили об ограничении передвижения по стране в ближайшие сутки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 октября. /ТАСС/. Объединенное командование вооруженных сил Эквадора объявило о введении ограничения на перемещение по всей территории страны в ближайшие 24 часа. Об этом говорится в размещенном в Twitter сообщении для прессы.

Как следует из документа, действие объявленного ранее днем комендантского часа в столице страны Кито будет распространено на зоны, имеющие стратегическое значение. К ним относятся объекты военной, полицейской и гражданской государственной инфраструктуры, порты и аэропорты, телекоммуникационные вышки и передатчики, водохранилища, НПЗ, автозаправки и хранилища топлива, энергогенерирующие и энергораспределительные системы. В этих целях ВС и Национальная полиция будут обеспечивать контроль общественных пространств и мест скоплений людей, регистрацию лиц и автомобилей, говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо.