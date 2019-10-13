Трамп оставил за Помпео право решать вопрос о будущей карьере экс-посла США на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Дальнейший карьерный путь в Госдепартаменте бывшего посла США в Киеве Мари Йованович будет определять госсекретарь Майкл Помпео. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в переданном в субботу интервью телеканалу Fox News.

"Я очень немного знаю о ней. Я в курсе того, что ее считают сторонницей одной партии (демократической - прим. ТАСС)", - признал глава государства. "Я оставляю за Майком Помео право решать вопрос о том, останется ли она на работе [в Госдепартаменте]", - отметил Трамп.

"Возможно, она хороший человек, я не знаю", - продолжал президент США, напомнив о содержании своего разговора по телефону с украинским визави Владимиром Зеленским. "Он на самом деле отзывался не слишком лестно о ней. Это было неожиданно, потому что ей [как послу Соединенных Штатов], как предполагалось, надо было, наоборот, стараться понравиться президенту Украины и выработать подход к нему", - пояснил Трамп.

Он также заверил, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани остается его личным адвокатом. Трамп заявил, что не знает попавших под суд в США партнеров Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. "Да, наверное, я с ними фотографировался. Я фотографируюсь со многими", - добавил хозяин Белого дома.

Список "неприкасаемых"

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в апреле утверждал, что сделанное им же ранее заявление о получении от Йованович списка "неприкасаемых" лиц, которых не должны преследовать украинские правоохранительные органы, не соответствует действительности. Скандал с американским послом на Украине последовал после интервью Луценко американскому телеканалу Hill.tv в конце марта этого года. В нем украинский чиновник рассказал, что на первой встрече с Йованович она якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследования, а он в свою очередь якобы назвал это "недопустимым".

В июльском телефонном разговоре с Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. Дипломат досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Претензии к Джулиани

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.