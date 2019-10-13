Эксперт: в отношениях между Россией и Европой намечается потепление

ЛОНДОН, 13 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Политические отношения между Россией и странами континентальной Европы начинают налаживаться, а в экономической сфере можно ждать и укрепления связей между РФ и Великобританией. Таким мнением поделился с корреспондентом ТАСС Николас Кобб - председатель британской организации "Вестминстерский форум по России", работающей над улучшением отношений между РФ, Соединенным Королевством и Европой в целом.

"В континентальной Европе наблюдается постепенное потепление отношений с Россией: растут объемы торговли, Россия вернулась в ПАСЕ, в ряде европейских стран усиливаются призывы к отмене санкций, и в прессе там Москву рисуют не такими черными красками, как в британских газетах, - сказал собеседник агентства. - В Великобритании же потепления на политическом уровне я пока не вижу, хотя и хуже тоже не стало. Страну занимает Brexit, и пока этот вопрос тем или иным образом не решится, пересмотра отношений с Россией ждать не стоит".

По мнению собеседника агентства, предстоящий выход страны из состава ЕС едва ли существенно отразится на политических отношениях между двумя странами, однако должен подтолкнуть британский бизнес к укреплению деловых связей с РФ, которая занимает 11-е место в списке крупнейших торговых партнеров королевства за пределами ЕС.

"Великобритании нужны будут новые торговые партнеры, и даже при отсутствии политических подвижек могут наметиться дальнейшие экономические успехи. Бизнес - лучший дипломат. В сфере политики, в сфере безопасности Великобритания и Россия очень часто были соперниками, так что здесь кардинальных изменений ждать не приходится, но люди, которые хотят вместе делать бизнес, всегда будут толкать политиков к тому, чтобы работать над двусторонними отношениями", - сказал Кобб, напомнив, что товарооборот между двумя странами после резкого падения в 2014-2015 годах по итогам 2018 вырос до $13,7 млрд. По словам Кобба, в настоящий момент подготовка нового торгового соглашения между Великобританией и Россией не ведется, однако есть существенный задел для того, чтобы начать над ним работу.

"В том, что касается культурных, общественных связей, отношения между двумя странами не пострадали. В Великобританию все так же приезжает с гастролями Большой театр, чемпионат мира по футболу стал огромным успехом, позволившим многим моим знакомым лучше узнать Россию. Британцы, которые ездят в Россию, прекрасно проводят время и видят, что восприятие РФ британскими СМИ далеко от реальности. Отношения между двумя народами остаются теплыми, и я не вижу, чтобы на них повлияли газетные заголовки", - добавил Кобб.

Вестминстерский форум

"Вестминстерский форум по России" (Westminster Russia forum) - организация - наследник основанной в 2012 году группы "Консервативных друзей России". Основная цель форума - способствовать взаимопониманию и расширению сотрудничества между РФ, Великобританией и другими европейскими странами. Участниками ежегодной конференции форума, состоявшейся 10 октября, в этом году стало около 180 предпринимателей, политиков и экспертов из России, Бельгии, Великобритании, Германии и Швейцарии.