СМИ: турецкие войска заняли часть города Сулюк на севере Сирии

ТАСС, 13 октября. Турецкие войска, участвующие в операции на севере Сирии, и поддерживающие их формирования вооруженной сирийской оппозиции захватили значительную часть города Сулюк. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Ekhbariya.

По поступающей информации, в городских кварталах идут перестрелки между атакующими формированиями и сторонниками коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные отряды.

Сулюк находится приблизительно в 10 км от турецко-сирийской границы, на юго-востоке от сирийского города Телль-Абъяд.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.