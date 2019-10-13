Духовный лидер Ирана призвал КСИР разрабатывать новые виды вооружения

ТЕГЕРАН, 13 октября /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) должен разрабатывать новые виды современного вооружения. Об этом заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Вооружение КСИР должно быть современным. Оно должно отвечать потребностям текущего дня. И вы сами должны его производить", - цитирует заявление Хаменеи агентство Tasnim. По его словам, "КСИР необходимо понять, в чем конкретно он сегодня нуждается в военных и разведывательных целях".

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету Meshkat, дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2 тыс. км.