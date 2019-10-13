Хиллари Клинтон назвала Бориса Джонсона пижоном и хвастуном

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пижоном, признав, что она беспокоится за Соединенное Королевство с таким человеком во главе страны. Об этом Клинтон, которая была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, заявила в интервью газете The Sunday Times.

"Я подумала, что он - пижон", - сказала она, вспоминая о том, как встретилась с Джонсоном, когда тот был мэром Лондона (2008-2016). Клинтон сравнила его с Дональдом Трампом, которого она знала задолго его избрания президентом США. "Я знала Трампа и я подумала тогда то же самое - что это хвастун и шумный человек", - отметила Клинтон.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что нынешний британский премьер выставляет себя как герой борьбы за Brexit, Клинтон сказала: "Ну, тогда я боюсь за вашу страну. Если кто-то говорит кому то еще, кроме как самому себе, что он герой, то тогда я на самом деле обеспокоена".

Стоит отметить, что сам Джонсон в прошлом позволял себе резкие публичные высказывания в отношении Хиллари Клинтон. Так, в 2007 году будущий премьер-министр написал, что у нее "светлые крашеные волосы, пухлые губки и стальной взгляд голубых глаз, как у медсестры-садистки в психбольнице".