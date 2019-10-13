СМИ: в Сирии 14 мирных жителей погибли в результате турецкой операции "Источник мира"

ТАСС, 13 октября. По меньшей мере 14 мирных жителей погибли в воскресенье в результате проведения Турцией военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

В субботу телеканал Al Arabiya информировал, что за трое суток в результате операции турецкой армии число погибших среди мирных граждан достигло 20, десятки получили ранения. Большинство жертв пришлось на город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка, который сильно разрушен в результате бомбардировок. Свыше 100 тыс. беженцев покинули районы, где идут военные действия.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.