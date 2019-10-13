Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ХДС заявили, что ФРГ должна иметь добрые отношения с РФ, но называть вещи своими именами

Глава Союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что в вопросе нарушения права Германия "не должна молчать"

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Германия должна стремиться к добрососедским отношениям с Россией, но некоторые вещи, в частности, в ситуации вокруг Крыма, следует называть своими именами. Об этом заявила в воскресенье министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на конференции молодежной организации ХДС (JU) в Саарбрюккене.

"Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией", - приводит ее слова пресс-служба JU в Twitter. "Однако в вопросе Крыма было нарушено международное право. И здесь Германия просто не должна молчать", - считает Крамп-Карренбауэр. "Нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем", - заявила она.

Воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного там референдума в марте 2014 года. Западные страны это не признают. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Теги
ГерманияРоссияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Эспер заявил, что США не обязывались воевать с Турцией для защиты сирийских курдов
По словам главы Пентагона, у США "нет под рукой достаточно сил, чтобы остановить продвижение турецких войск" на севере Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС