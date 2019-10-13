В ХДС заявили, что ФРГ должна иметь добрые отношения с РФ, но называть вещи своими именами

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Германия должна стремиться к добрососедским отношениям с Россией, но некоторые вещи, в частности, в ситуации вокруг Крыма, следует называть своими именами. Об этом заявила в воскресенье министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на конференции молодежной организации ХДС (JU) в Саарбрюккене.

"Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией", - приводит ее слова пресс-служба JU в Twitter. "Однако в вопросе Крыма было нарушено международное право. И здесь Германия просто не должна молчать", - считает Крамп-Карренбауэр. "Нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем", - заявила она.

Воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного там референдума в марте 2014 года. Западные страны это не признают. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.