МИД Украины вызвал посла Турции в связи со встречей депутатов Госдумы из Крыма с Эрдоганом

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции, а также вызвало турецкого посла в связи с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.

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"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи", - процитировало украинское издание "Европейская правда" заявление МИД. В министерстве также добавили, что вызвали к себе посла Турции на Украине.

В пятницу Эрдоган в ходе официального приема пообщался с участниками III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В составе российской делегации были в том числе зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская и зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.