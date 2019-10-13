Reuters: премьер Пакистана намерен содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда

ТАСС, 13 октября. Пакистан намерен оказать содействие в проведении переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявил в воскресенье пакистанский премьер-министр Имран Хан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, которая прошла в Тегеране.

По словам Хана, Пакистан не хочет развития конфликта между иранскими и саудовскими властями. "Я счастлив содействовать переговорам между Тегераном и Эр-Риядом, - приводит агентство Reuters слова пакистанского премьера. - Я выражаю большую надежду [на диалог Ирана и Саудовской Аравии] в связи с тем, что у меня состоялся конструктивный разговор с [иранским] президентом".

Роухани заявил, что прекращение войны в Йемене является главным фактором для решения региональных проблем.

Во время пребывания на 74-й сессии ГА ООН Имран Хан заявил, что Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.