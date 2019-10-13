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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Саудовская Аравия осудила операцию турецких войск в Сирии

ЭР-РИЯД. 13 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия осуждает операцию турецких войск в Сирии, заявил журналистам государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

"Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ (Лига арабских государств), которые приняли заявление, осуждающее атаки, и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответственность и обеспечить прекращение агрессии", - сказал он.

Теги
СирияТурцияСаудовская АравияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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