Саудовская Аравия осудила операцию турецких войск в Сирии

ЭР-РИЯД. 13 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия осуждает операцию турецких войск в Сирии, заявил журналистам государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

"Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ (Лига арабских государств), которые приняли заявление, осуждающее атаки, и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответственность и обеспечить прекращение агрессии", - сказал он.