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Brexit

Джонсон заверил членов правительства, что Brexit со сделкой еще возможен

При этом, по словам британского премьера, "остается значительный объем работы"

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил членам своего правительства, что возможность заключения с Евросоюзом сделки по Brexit сохраняется, однако для этого предстоит проделать значительную работу. Об этом говорится в заявлении представителя главы правительства, распространенном по итогам состоявшегося в воскресенье заседания кабмина.

"Премьер-министр довел до кабинета министров последнюю информацию по поводу текущего прогресса, который достигается на ведущихся переговорах по Brexit. Он подчеркнул, что путь к сделке наметился, но что остается значительный объем работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь ее, и что мы должны быть готовы к тому, чтобы покинуть ЕС 31 октября", - приводит слова представителя Джонсона агентство Reuters.

Соединенное Королевство должно было выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьером Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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