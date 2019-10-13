Хаменеи заявил, что прекращение войны в Йемене принесет положительные перемены в регион

ТЕГЕРАН, 13 октября /ТАСС/. Окончание военных действий в Йемене может принести положительные перемены в регионе. Об этом в воскресенье заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая прошла в Тегеране.

"Окончание войны в Йемене может оказать положительное влияние на регион", - цитирует Хаменеи телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "Иран ранее предлагал план по прекращению огня в этой стране".

Хаменеи также указал на "конструктивные отношения Пакистана и Ирана". "Необходимо использовать это для расширения сотрудничества наших правительств", - добавил духовный лидер. По его словам, "стороны должны повысить приграничную безопасность и завершить ранее отложенные [совместные] проекты".

26 сентября на 74-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке Роухани заявил, что война в Йемене является ключевой проблемой в отношениях Ирана и Саудовской Аравии. По его словам, "если наступит перемирие в этой стране, разногласия Тегерана с Эр-Риядом будут разрешены".

Имран Хан в свою очередь на полях ГА ООН заявил, что Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.