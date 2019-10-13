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Кризис на Украине
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Меркель заявила, что обсудит с Макроном "нормандский формат" и реализацию "Минска"

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ходе двусторонней встречи в Париже работу в рамках "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция и Украина) и прогресс в реализации минских договоренностей по урегулированию на Украине. Об этом она заявила в воскресенье на совместной пресс-конференции перед переговорами.

"Мы обменяемся мнениями о международных конфликтах", - отметила она. "Мы поговорим о нормандском формате и прогрессе в минском процессе", - отметила Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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