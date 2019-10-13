Военные в Эквадоре сообщили о временном снятии запрета на передвижение в столице

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 октября. /ТАСС/. Действие комендантского часа в столице Эквадора Кито приостановлено до 20:00 воскресенья по местному времени (04:00 понедельника мск). Об этом сообщили вооруженные силы республики.

"Временно, с 11:30 (19:30 мск) до 20:00 воскресенья, 13 октября, снимается ограничение на передвижение в столичном округе Кито", - говорится в заявлении.

Временная отмена комендантского часа не коснулась нескольких районов на севере столицы. При этом вооруженные силы пообещали не препятствовать перемещению лидеров протестного движения, которые направляются на встречу с президентом Ленином Морено.

"Начиная с 20:00 ограничение будет вновь действовать по всему Кито и его окрестностям", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу президент объявил о введении в столице "военного контроля" и комендантского часа начиная с 15:00 (23:00 мск).