Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Сербии открыл 141-ю ассамблею Межпарламентского союза в Белграде

Александар Вучич призвал все страны мира жить в добром соседстве

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич дал старт 141-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая будет проходить в Белграде до 17 октября. Торжественная церемония открытия проходит во дворце "Сербия".

"Добро пожаловать в Белград. Я горд, дорогие друзья, что вы все в Белграде, в Сербии. Объявляю 141-ю ассамблею Межпарламентского союза открытой, желаю вам успешной работы!" - заявил он.

Вучич призвал все страны мира жить в добром соседстве. Он напомнил "о самом значительном шаге" за последние годы на Балканах - недавнем создании общего экономического пространства между Сербией, Албанией и Северной Македонией. "Мы и многие народы мира вернули себе право самостоятельно принимать решения и делать выбор, и мы не остановимся в этой борьбе. Заседание МПС - лучший способ двигаться в этом направлении", - указал он.

Теги
СербияВучич, Александар
Реклама на ТАСС
Лидер польской оппозиции считает, что конкуренция на состоявшихся выборах была нечестной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС