Президент Сербии открыл 141-ю ассамблею Межпарламентского союза в Белграде

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич дал старт 141-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая будет проходить в Белграде до 17 октября. Торжественная церемония открытия проходит во дворце "Сербия".

"Добро пожаловать в Белград. Я горд, дорогие друзья, что вы все в Белграде, в Сербии. Объявляю 141-ю ассамблею Межпарламентского союза открытой, желаю вам успешной работы!" - заявил он.

Вучич призвал все страны мира жить в добром соседстве. Он напомнил "о самом значительном шаге" за последние годы на Балканах - недавнем создании общего экономического пространства между Сербией, Албанией и Северной Македонией. "Мы и многие народы мира вернули себе право самостоятельно принимать решения и делать выбор, и мы не остановимся в этой борьбе. Заседание МПС - лучший способ двигаться в этом направлении", - указал он.