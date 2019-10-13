День защитника Украины радикалы отметят маршами, а Зеленский его проведет в Донбассе

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. На Украине в понедельник будет отмечать День защитника, а также День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы - по случаю праздника в Киеве и других городах запланированы различные массовые мероприятия, в том числе националистического толка. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан, в том числе участников протестных акций, оставаться благоразумными и не преступать рамки закона. Сам он, по данным Донецкой облгосадминистрации, в этот день совершит рабочую поездку в Донбасс.

"Завтра мы с вами будем отмечать День защитника Украины. И завтра каждый сознательный украинец выразит безграничное уважение и благодарность нашим воинам, добровольцам, медикам и волонтерам. Журналистам, которые работают в зоне боевых действий, и тем, кто защищает наше информационное пространство от фейков и пропаганды. Нашим дипломатам, которые отстаивают интересы Украины на международной арене. И, конечно, отцам и матерям, женам и мужьям, детям и внукам всех героев, которые погибли, защищая нашу Родину", - сказал Зеленский в воскресном обращении к народу по случаю предстоящего праздника.

Он напомнил, что в столице и других городах запланированы различные акции и массовые собрания, в связи с чем призвал и силовиков, и участников акций "оставаться цивилизованными". В частности, сотрудникам правоохранительных органов он напомнил, что необходимо "уважать конституционное право граждан на мирный протест". К участникам же митингов он обратился с просьбой оставаться "благоразумными, действовать ответственно, в рамках закона и общественного порядка".

Участникам силовой операции в Донбассе Зеленский в своем обращении пообещал "не предать" память о погибших и добиться "справедливого мира". "Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого. Я знаю это и уверяю вас - только так и будет. И не может быть иначе", - заверил глава государства.

Учитывая, что в понедельник ряд акций будут проводиться радикалами, с призывом соблюдать правопорядок к участникам мероприятий, кроме президента, обратились сразу три ведомства - МВД, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны. "Завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации", - сказано в совместном заявлении силовиков.

Столичные акции

Националисты, в том числе и представители партии "Свобода", анонсировали на понедельник свой традиционный для этой даты марш "Защитим украинскую землю". В обед по случаю 77-летия с момента создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), отмечаемый также 14 октября, они пройдут по центру Киева.

В 16:00 также в украинской столице состоится ставший уже традиционным в последние недели марш "Против капитуляции". Акции с аналогичным названием периодически проходят после того, как участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали "формулу Штайнмайера". Ее участники требуют от Зеленского и украинского правительства разъяснить "формулу", которую считают формой капитуляции, и угрожают беспорядками на линии соприкосновения.

В центре Киева, а также у посольства Италии в День защитника пройдут также мероприятия в поддержку члена украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам заключения по обвинению в гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе. Дело получило широкий резонанс на Украине, в частности, вызвало волну негодования среди участников силовой операции на востоке страны.

Параллельно на Украине будут проходить и другого рода мероприятия, связанные с Днем защитника. Так, Украинский институт национальной памяти совместно с Национальным мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни проведут мероприятия под лозунгом "День защитника Украины. 1000 лет нашему войску ". Организаторы откроют выставку в центре столицы "История украинского войска". В информационно-выставочном центре Музея майдана пройдет презентация брошюры "2014: начало российско-украинской войны", а для военнослужащих организаторы проведут лекцию "Боевой путь Армии УНР (Украинская народная республика)", а также устроят дискуссии "Как рассказывать историю военным" и "Женщина в армии".

День защитника

В 2014 году пришедшая к власти на Украине команда Петра Порошенко перенесла День защитника с 23 февраля на 14 октября. С тех пор ежегодно украинские националисты получили возможность уже в государственный праздник отмечать образование УПА. Они проводят марши, чаще всего с факелами, в которых обычно задействованы не менее десяти тысяч человек. Националисты лозунгами прославляют своих героев - Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также высказывают требования к власти.

Владимир Зеленский ранее по сути поддержал такую политику. Так, сразу после своего избрания он признал, что националист Бандера - "герой для какого-то процента украинцев", назвав это "нормальным и классным", так как Бандера - "один из тех людей, которые защищали свободу Украины".

Предшественник Зеленского - Петр Порошенко - в День защитника Украины традиционно выступал с патриотическими речами, а также принимал участие в публичных молебнах.

Боевое крыло ОУН (Организации украинских националистов, запрещена в РФ) - УПА (также запрещено в РФ) - было создано в 1943 году. Действуя в основном на Западной Украине, боевики УПА ориентировались на использование экстремистских средств, в том числе открытого террора, для создания "национально правильного" государства. В годы Великой Отечественной войны они, сотрудничая со спецслужбами нацистской Германии, воевали против Советского Союза.

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по фамилии их главаря Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни они уничтожили 200 тысяч поляков и около 28 тысяч евреев. В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о героизации ОУН-УПА, признав ее деятельность борьбой за независимость страны. Главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливают памятники, проводят памятные акции и факельные шествия, их именами называют улицы.