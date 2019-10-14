На Украине заявили, что генпрокуратура "остановила движение" по делам Порошенко

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) запретила давать ход любым ходатайствам по делам, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. С таким утверждением в понедельник выступил бывший первый замруководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

"Из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в связи с этим "за последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось".

По мнению Портнова, это должно стать поводом для отставки недавно назначенного по представлению президента Владимира Зеленского генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. "Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", - отметил юрист, не уточнив, как именно намерен "наступать".

Дела Порошенко

Порошенко на Украине является фигурантом ряда дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в его отношении расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Еще одно расследуемое дело касается возможной причастности экс-президента к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры. А 12 сентября правоохранительные органы провели обыски в киевском аэропорту Жуляны по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при выезде за рубеж. В начале августа стало известно о том, что Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента и приближенных к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году при содействии таможенной и пограничной служб.