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Вучич заявил, что визит Матвиенко в Белград улучшит отношения России и Сербии

Сербский лидер напомнил, что в ближайшее время он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Визит председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Белград улучшит российско-сербские экономические и политические отношения. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с Матвиенко, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Уважаемая Валентина Ивановна, хотел бы поприветствовать вас, чувствуйте себя как дома. По поводу товарооборота - его надо укреплять, но все в порядке, он растет. Наши экономические отношения очень хорошие, но самый важный вопрос для нас - и здесь мы ценим последовательную позицию президента Путина и вашу - по поддержке суверенитета и территориальной целостности Сербии. Наши политические отношения очень хорошие, и, думаю, что ваш визит в Белград улучшит не только политические, но и экономические отношения", - заявил Вучич по-русски.

Сербский лидер напомнил, что в ближайшее время он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и премьером РФ Дмитрием Медведевым: "Спасибо России, я договорился с президентом Путиным встретиться в декабре, а вскоре, через несколько дней, мы ожидаем визит премьера Медведева, чтобы вместе отпраздновать освобождение Белграда и Сербии от нацистов. А вам как председателю СФ бесконечное спасибо за вклад в отношения Сербии и России, надеюсь, вы будете чаще посещать нас в будущем".

Ранее, 7 октября, Александар Вучич заявил, что до конца 2019 года прибудет в Москву для обсуждения ситуации в Косове и Метохии с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, визит Медведева в Белград пройдет 19-20 октября. Торжественные мероприятия в Белграде, посвященные 75-й годовщине освобождения сербской столицы от нацистов, состоятся 20 октября. Медведев, будучи президентом РФ, посещал Белград в 2009 году, когда отмечалось 65-летие освобождения сербской столицы.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСербияВучич, Александар
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