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Военная операция Турции на севере Сирии

Reuters: группа дипломатов США покинула Сирию на фоне операции Турции

При этом не уточняется, что за группа дипломатов покинула республику

ТАСС, 14 октября. Американские дипломаты, работавшие над проектами по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, покинули арабскую республику. Об этом сообщил агентству Reuters в понедельник представитель властей США, не уточнив о каких именно дипломатах идет речь.

Он также отметил, что американские военнослужащие, о планируемом выводе которых Пентагон объявлял ранее, все еще находятся в Сирии, однако работа по их отводу уже началась.

Глава Пентагона Марк Эспер в распространенном в воскресенье интервью телеканалу CBS заявил, что США начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
СШАСирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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