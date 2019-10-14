И.о. премьера Испании прокомментировал приговор каталонским политикам

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Власти Испании напомнили в понедельник, что в этой стране никого не судят за идеи. С таким заявлением выступил и.о. председателя правительства Испании Педро Санчес, комментируя вердикт в отношении каталонских политиков.

"Хочу заявить о полном уважении и принятии правительством Испании [приговора]. Это означает его приведение в исполнение", - уточнил он. "Все равны перед законом, - добавил Санчес. - В демократии никого не судят за его идеи".

"Сейчас начинается новый этап, - добавил и.о. премьера. - В ближайшие дни <...> правительство будет пристально [следить за событиями в Каталонии] и будет гарантировать сосуществование, безопасность и соблюдение демократической законности". Санчес назвал образцовым судебный процесс над осужденными. Он также выразил мнение, что вынесенный вердикт означает "провал [сепаратистского] движения" в Каталонии.

"В нашей конституции объединены три принципа, один из них - равенство подданных при исполнении закона, - сказал Санчес. - Во-вторых, территориальное многообразие <...>, в-третьих, как и в любой демократической конституции, нерушимость территориальной целостности". "Вердикт основан на нарушении этих трех принципов", - заверил и.о. премьера.

Верховный суд (ВС) Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.