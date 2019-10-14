Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приговор организаторам референдума в Каталонии
Обновлено 

И.о. премьера Испании прокомментировал приговор каталонским политикам

Педро Санчес заявил, что в Испании никого не судят за идеи

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Власти Испании напомнили в понедельник, что в этой стране никого не судят за идеи. С таким заявлением выступил и.о. председателя правительства Испании Педро Санчес, комментируя вердикт в отношении каталонских политиков.

"Хочу заявить о полном уважении и принятии правительством Испании [приговора]. Это означает его приведение в исполнение", - уточнил он. "Все равны перед законом, - добавил Санчес. - В демократии никого не судят за его идеи".

"Сейчас начинается новый этап, - добавил и.о. премьера. - В ближайшие дни <...> правительство будет пристально [следить за событиями в Каталонии] и будет гарантировать сосуществование, безопасность и соблюдение демократической законности". Санчес назвал образцовым судебный процесс над осужденными. Он также выразил мнение, что вынесенный вердикт означает "провал [сепаратистского] движения" в Каталонии.

"В нашей конституции объединены три принципа, один из них - равенство подданных при исполнении закона, - сказал Санчес. - Во-вторых, территориальное многообразие <...>, в-третьих, как и в любой демократической конституции, нерушимость территориальной целостности". "Вердикт основан на нарушении этих трех принципов", - заверил и.о. премьера.

Верховный суд (ВС) Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Трамп заявил, что курды в Сирии могут отпускать боевиков ИГ для вмешательства США
Президент США добавил, что Вашингтон не собирается участвовать в еще одной войне между людьми, "которые сражаются друг с другом в течение 200 лет"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС