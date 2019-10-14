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Кризис на Украине

Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом "шоковой терапией" для Украины

Президент Украины заявил, что страна будет защищать свое право оставаться унитарным государством

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника посетил подконтрольную правительству Киева территорию Донбасса, где поздравил и наградил военнослужащих. В торжественной речи, кроме прочего, он назвал события в стране в 2014 году - "шоковой терапией".

"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, [получить] аннексированный Крым и начало войны в Донбассе - это все было шоковой терапией. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины, когда у народа есть два пути - навсегда исчезнуть или родиться второй раз, несмотря ни на что, на зло врагам, подняться на ноги, стряхнуть пыль, усмехнуться и сказать: "Не дождетесь". По его мнению, Украина выбрала второй путь.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищать свое право оставаться унитарным государством. "Наша конституция говорит, что Украина - независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство И если кто-то не согласен и хочет поспорить, то ему придется иметь дело с вами - нашими защитниками, защитниками с большой буквы", - заявил Зеленский, обращаясь к военнослужащим. Он поблагодарил военных за то, что они хранят "мирный сон в украинских городах и селах". Свое выступление президент закончил лозунгом: "Слава Украине!".

14 октября на Украине отмечается сразу несколько праздников. На государственном уровне празднуется День защитника Украины, который в 2014 году по инициативе президента Петра Порошенко был перенесен с 23 февраля. В этот же день отмечается День украинского казачества, а националисты традиционно празднуют годовщину Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ). Православные 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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