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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из танков юг республики

ВСУ обстреляли село Саханка, приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили танки при обстреле села Саханка на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"ВСУ в 16:40 обстреляли село Саханка, было выпущено шесть снарядов калибра 125 мм", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

По данным СЦКК, ранее украинская армия обстреляла район села из гранатомета и пулеметов. Также под огнем киевских силовиков оказалось село Безыменное.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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