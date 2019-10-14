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СМИ: полиция применила силу против участников протеста в центре Барселоны

По информации телеканала 24 Oras, манифестация проходит около полицейского управления, где собрались несколько сотен человек

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) применила силу против сторонников независимости региона, участвующих в акции протеста в центре Барселоны. Об этом в понедельник сообщил телеканал 24 horas.

По его информации, манифестация проходит около полицейского управления, где собрались несколько сотен человек. Участники акции повалили полицейское ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.

Ранее также происходили столкновения между участниками протестов и сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Барселоны, где проходил митинг сторонников независимости. В результате были отменены более 100 рейсов. В течение дня по всей Каталонии проходят акции протеста. Пока сообщается о 56 пострадавших.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же годапарламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Испания
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