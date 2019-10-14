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СМИ: военные США вывезли из Сирии в Ирак жен 50 воевавших в рядах террористов наемников

По данным телеканала Al Ekhbariya, их переправили в Ирак на военном самолете с базы ВВС США в районе Эш-Шаддади

ТАСС, 14 октября. Американские военнослужащие переместили в понедельник с территории Сирии в Ирак жен и членов семей 50 иностранных наемников, которые воевали в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya. По его сведениям, жены, которые ранее содержались в специальном лагере Эль-Холь, были переправлены в Ирак на военном самолете с базы ВВС США в районе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Телеканал Al Mayadeen в свою очередь передал, что вывоз террористов и членов их семей из Сирии не был согласован Вашингтоном с иракскими властями. Источник в президентской канцелярии заявил телеканалу, что такое решение США неприемлемо для Багдада. "Недопустимо, чтобы Ирак превращался в хранилище для террористических отбросов", - отметил источник.

Теги
СШАИракСирия
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