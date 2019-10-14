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Кризис на Украине

Контактная группа по Украине обсудит новую дату отвода войск в Золотом и Петровском

Недавние попытки разведения сил и средств были сорваны

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет после срыва Киевом договоренностей об отводе войск в Золотом и Петровском, который должен был состояться на прошлой неделе.

Три дня отводились сторонам конфликта на разведение сил. Представители Донецкой и Луганской народных республик под контролем СММ ОБСЕ многократно запускали белые ракеты, сигнализировавшие о готовности к отводу войск. Но ответного шага с украинской стороны так и не последовало. Несмотря на срыв украинской стороной договоренностей, в республиках Донбасса не теряют надежды создать зоны безопасности на линии соприкосновения. И в ДНР, и в ЛНР заявили о готовности на ближайшей встрече контактной группы согласовать новую дату отвода войск.

"Мы по-прежнему готовы обсуждать вопросы возобновления разведения с украинской стороной", - заявил глава МИД ДНР Владислав Дейнего после срыва третьей попытки разведения 11 октября. "Нам остается лишь возвратиться к обсуждению возможной даты выполнения плана-графика возобновления разведения уже на ближайшем заседании контактной группы в Минске, которое запланировано через несколько дней, 15 октября", - добавил он. При этом он предупредил, что любые попытки Украины до согласования новой даты предпринимать какие-либо односторонние действия на участке разведения будут восприниматься как нарушение достигнутых в Минске договоренностей.

Тем не менее уже в минувшее воскресенье появились сообщения об укреплении украинской стороной своих позиций на участках запланированного разведения сил. Так, представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о появлении в зоне Золотого строительной техники, которая проводила "дооборудование позиций ВСУ". А в ДНР заявили о переброске в район Петровского группы снайперов, бронетехники и машин с боеприпасами, а также установке вблизи этого участка 47 противотанковых мин.

Нужна политическая воля

В Киеве отказ выполнить договоренности объяснили продолжавшимися обстрелами, заявив о необходимости выдержать семидневный режим тишины. В ответ в ДНР и ЛНР напомнили, что на этот раз данное требование не было условием начала процесса разведения. Срыв Киевом своих обязательств в республиках Донбасса связали с активизацией радикальных сил на Украине, которые после согласования в Минске "формулы Штайнмайера" провели в стране акции протеста, а затем прибыли в район населенного пункта Золотое с требованием отменить отвод ВСУ.

В Москве объяснение Киева назвали надуманным предлогом. А глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что видит в отмене разведения сил только "одну причину: кто-то не хочет или не может выполнять то, о чем договорились".

Между тем разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для проведения встречи "нормандского формата" на высшем уровне. Президент Украины Владимир Зеленский, который с момента своего избрания главой государства заявляет о необходимости скорейшей встречи лидеров "нормандской четверки", признал, что без разведения сил в Донбассе саммита не будет. "Не будет разведения - не будет "нормандского формата". Вот и все. Теперь это зависит и от нашей стороны", - сказал он во время общения с журналистами в рамках так называемого пресс-марафона на прошлой неделе.

Тем не менее, как отметил президент РФ Владимир Путин, Зеленский пока не может справиться с радикалами и обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых в Контактной группе. "Никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может, - сказал Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ. - Националисты пришли туда и не дают [украинской] армии уйти". "Здесь нужно проявление политической воли", - подчеркнул президент РФ.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что "глубоко разочарованы" сложившейся ситуацией, но все же выразили надежду на то, что "украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках Контактной группы и "нормандского формата", что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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