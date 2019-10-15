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Прошедшие в Сейм Польши праворадикальные силы требуют отменить результаты выборов

В объединении "Конфедерация" выступили с инициативой проведения повторного голосования

ВАРШАВА, 15 октября. /ТАСС/. Занявшее пятое место на состоявшихся в Польше 13 октября парламентских выборах праворадикальное и евроскептическое объединение "Конфедерация" требует отменить результаты голосования. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции один из ее лидеров Михал Вавер.

"Конфедерация" возмущена тем, что государственное Польское телевидение не опубликовало перед выборами опрос общественного мнения, который свидетельствовал о том, что это объединение может получить достаточное число голосов для прохождения в Сейм (нижнюю палату парламента).

По словам Вавера, это было сделано для того, чтобы "манипулировать результатами выборов". "Вероятно большая часть зрителей Польского телевидения не проголосовала в результате за "Конфедерацию" только потому, что опасалась эффекта потерянного голоса, - указал он. - В этой связи в ближайшие дни мы подадим в Верховный суд протест с требованием признать эти выборы недействительными и провести выборы повторно", - указал политик.

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов партия "Закон и справедливость" (ЗиС) получила большинство голосов. В Сейме (нижней палате) представители этой партии займут более 50% кресел - 235 из 460, а вот в Сенате им удалось завоевать только 48 мандатов из 100.

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