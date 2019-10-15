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Эксперт: ситуация в Косове тупиковая из-за "хулиганской" позиции США

Сербии важно держать на контроле эту проблему, отметил директор Института Европы РАН Алексей Громыко

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Ситуация в Косове и Метохии является тупиковой из-за "хулиганской позиции США". Такое мнение озвучил во вторник директор Института Европы РАН Алексей Громыко, выступая на форуме "Белградский стратегический диалог".

"Надо прекратить делать Сербию "мальчиком для битья" и обратить взоры на Косово, где многое происходит и происходило, [экс-прокурор Гаагского трибунала] Карла дель Понте об этом многое сказала. Не надо ставить их на одну доску, как равные субъекты. Ситуация в Косове тупиковая из-за хулиганского поведения США, но надежда есть, потому что Сербия не одна, и правда на стороне Сербии", - подчеркнул Громыко.

"Рассуждения о "Великой Албании" сходят албанцам с рук, Сербии важно держать на контроле эту проблему при поддержке России и других партнеров, например, Китая. Надо не только давить на Сербию, но и заставлять албанскую сторону что-то делать. Это безобразная ситуация с точки зрения международного права и справедливости. Ситуация тупиковая, выход может быть найден, если у хозяев косовского протектората в головах будет что-то меняться", - считает политолог.

МИД Сербии не раз предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам главы ведомства Ивицы Дачича, является идея создания в регионе "Великой Албании". Это паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.

Теги
АлбанияСШАЧерногорияГрецияСеверная МакедонияРоссияКитайСербияДачич, Ивица
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