Белград заблокировали таксисты, протестующие против сервиса CarGo

БЕЛГРАД, 15 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Движение автотранспорта в сербской столице заблокировано во вторник в результате акции протеста белградских таксистов, протестующих против сербского аналога сервиса Uber - CarGo.

Участники акции пошли на обострение ситуации, сдвинув время блокировки улиц к началу вечернего часа пик. Акция стартовала в 14:00 по местному времени (15:00 мск) и будет продолжаться до 17:00 (18:00 мск). "Из-за общей забастовки таксистов служба вызова не принимает заказы", - сообщили ТАСС в пресс-службе крупнейшей компании по перевозке пассажиров Pink. "Из-за забастовки организации таксистов Белграда компания Naxis не работает до дальнейшего уведомления", - рассказали ТАСС в пресс-службе еще одного популярного перевозчика.

Аналогичные комментарии были получены в компаниях "Белградское такси" и такси "Люкс". Общественный транспорт в городе не работает, автобусы припаркованы вдоль улиц, водители ожидают конца протестной акции, чтобы продолжить работу. Не обошлось и без курьезов: по данным местных СМИ, один из стоящих автобусов угнал подросток и катался на нем, пока его не остановила полиция в другом конце города.

В настоящее время в Белграде проходит 141-я ассамблея Межпарламентского союза. Обеспечение безопасности делегаций приводит к еще большему осложнению транспортной ситуации.

Согласно существующему закону, в Сербии ограничено количество лицензий для таксистов, что приводит к высоким ценам на сервис. К примеру, стоимость поездки у официального белградского перевозчика в 2-3 раза выше, чем стоимость аналогичной поездки в Москве. В результате рынок наводнили перевозчики без лицензий. Согласно оценкам экспертов, на CarGo в Сербии подписаны около 300 тыс. человек, в сервисе работает около 5 тысяч водителей.

Участники акции протеста заявляют, что намерены повторять ее ежедневно с 13 до 15 часов. По их словам, протест будет продолжаться до тех пор, пока существующий закон не начнет применяться на практике.