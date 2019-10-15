В Бразилии начали расследование против лидера партии, от которой баллотировался Болсонару

ТАСС, 15 октября. Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении Лусиану Бивара - лидера консервативной Социал-либеральной партии (СЛП), от которой на пост президента был избран действующий глава государства Жаир Болсонару. Как сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo, политик подозревается в коррупции.

По информации издания, уголовное дело было возбуждено после серии журналистских публикаций, в которых утверждалось, что незадолго до парламентских выборов 2018 года руководство СЛП направило значительные средства на финансирование кампаний нескольких заведомо слабых кандидатов, впоследствии проигравших избирательную гонку. В правоохранительных органах подозревают, что деньгами, якобы потраченными на эту агитацию, на самом деле завладели лидер партии и его ближайшие соратники.

Как сообщил телеканал Globo, во вторник полиция провела обыски в доме Бивара, расположенном в городе Ресифи (штат Пернамбуку) на северо-востоке страны и в местной штаб-квартире СЛП. В свою очередь, Folha de S.Paulo утверждает, что из-за разгоревшегося скандала бразильский лидер намерен перейти в другую партию или создать собственную политическую силу.

Болсонару, вступивший в должность главы государства 1 января 2019 года, был избран на этот пост от Социал-либеральной партии сроком на четыре года. Политик придерживается ультраправых консервативных взглядов. Одно из основных обещаний его предвыборной кампании заключалось в готовности вести непримиримую борьбу с коррупцией.