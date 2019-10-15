Конте выступит в парламентском комитете из-за секретного визита генпрокурора США

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в середине следующей недели даст разъяснения в специальном парламентском комитете по безопасности (Copasir) по поводу контактов министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра со спецслужбами Италии. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA , указывая, что, предположительно, выступление может состояться 23 октября.

Ранее СМИ усмотрели "итальянский след" в громком расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. По данным американских СМИ, которые широко цитировались в Италии, Барр дважды побывал в Риме в августе и сентябре, якобы с целью сбора (по поручению президента Дональда Трампа) информации о фигуранте расследования - профессоре Лондонской академии дипломатии Джозефе Мифсаде, который преподавал также в римском Link University и исчез почти два года назад. Мифсаде, который уже давно попал в поле зрения спецслужб, якобы стал посредником в передаче компромата на участницу президентской гонки Хиллари Клинтон от российской стороны. По предположению СМИ, президент США Дональд Трамп пытается найти доказательство, что подозрения о его связях с Россией, на основании которых специальный прокурор Роберт Мюллер вел расследование, были сфабрикованы.

В правительственном дворце Киджи ранее подтвердили, что Уильям Барр приезжал в Рим для встреч с руководством спецслужб Италии и Конте был поставлен в известность. Премьер сразу выразил готовность прояснить все детали в профильном комитете. Однако оппозиция выступила с острой критикой. В частности, лидер ныне оппозиционной партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что в августе, когда состоялась первая поездка Барра в Рим, он еще был вице-премьером, однако о визите высокопоставленного представителя американского руководства не был поставлен в известность. При этом один из соратников Сальвини - президент ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлука Савоини - подозревается в попытке получить из РФ финансирование партии перед выборами в Европарламент. Эти подозрения и журналистские публикации стали поводом для начала расследования прокуратуры Милана дела о международной коррупции.