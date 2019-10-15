В ЛНР сообщили, что ВСУ дважды с начала суток обстреляли территорию республики

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"С начала текущих суток украинские ВСУ два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - цитирует сообщение Луганскинформцентр.

В оборонном ведомстве добавили, что украинские силовики применяли миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Под обстрелами оказался населенный пункт Калиновка. "Потерь среди мирного населения и защитников ЛНР нет", - отметила пресс-служба.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.