Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Участники контактной группы не смогли назначить новую дату разведения сил

При этом спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что на встрече обсуждались новые даты и график разведения

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании во вторник подтвердили необходимость выполнения прежних договоренностей по разведению сил в Донбассе, однако назвать новые сроки не смогли. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он с сожалением констатировал провал предпринятых на минувшей неделе попыток развести войска районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

"Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил в этих районах, - сказал он. - Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли".

Сайдик сообщил, в конце прошлой неделе лично ознакомился с ситуацией в районе Станицы Луганской, где ранее отвод сил и средств осуществить удалось.

"Видел большие достижения по созданию условий для людей по пересечению лини соприкосновения на этом участке, - сказал он. - Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец. 4 октября там был открыт временный обходной мост, по которому я прошел и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного перехода".

В этой связи Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ в Станице Луганской предшествовали три года переговоров.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском должно было начаться 7 октября. Однако украинская сторона отказалась это делать, сославшись на необходимость соблюдения семидневного режима тишины в этих районах. Попытки республик произвести отвод в течение последовавших нескольких дней также ни к чему не привели.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
ЕС не смог согласовать запуск переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией
Этот вопрос будут обсуждать лидеры Евросоюза на ближайшем саммите в Брюсселе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС