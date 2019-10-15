Участники контактной группы не смогли назначить новую дату разведения сил

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании во вторник подтвердили необходимость выполнения прежних договоренностей по разведению сил в Донбассе, однако назвать новые сроки не смогли. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он с сожалением констатировал провал предпринятых на минувшей неделе попыток развести войска районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

"Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил в этих районах, - сказал он. - Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли".

Сайдик сообщил, в конце прошлой неделе лично ознакомился с ситуацией в районе Станицы Луганской, где ранее отвод сил и средств осуществить удалось.

"Видел большие достижения по созданию условий для людей по пересечению лини соприкосновения на этом участке, - сказал он. - Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец. 4 октября там был открыт временный обходной мост, по которому я прошел и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного перехода".

В этой связи Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ в Станице Луганской предшествовали три года переговоров.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском должно было начаться 7 октября. Однако украинская сторона отказалась это делать, сославшись на необходимость соблюдения семидневного режима тишины в этих районах. Попытки республик произвести отвод в течение последовавших нескольких дней также ни к чему не привели.