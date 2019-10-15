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Ереванский суд вновь оставил под арестом бывшего замминистра обороны Григоряна

Манвела Григоряна обвиняют в присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения чужого имущества на общую сумму в $5,4 млн

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания вновь принял решение оставить под арестом бывшего замминистра обороны, экс-депутата парламента страны Манвела Григоряна, обвиняемого в присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения чужого имущества на общую сумму в 2 млрд 591 млн драмов (примерно $5,4 млн). Трансляцию вели местные новостные порталы.

"У Манвела Григоряна есть множество заболеваний, которые не совместимы с арестом. Мы никак не понимаем, почему суд все время отклоняет наше ходатайство об его освобождении", - заявил адвокат арестованного генерала Арсен Мкртчян.

Защита экс-министра еженедельно просит суд отпустить своего клиента из-под стражи, предлагая различные суммы залога, настаивая на плохом самочувствии Григоряна. Его адвокаты ранее неоднократно заявляли, что у бывшего замминистра обороны выявлены болезни, лечение которых невозможно в тюремных условиях. Суд каждый раз отказывает в этих ходатайствах.

Григорян был задержан 16 июня 2018 года в городе Эчмиадзин. Служба национальной безопасности страны сообщала, что он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. 19 июня того же года парламент Армении большинством голосов лишил его неприкосновенности и разрешил выдать ордер на арест.

Теги
Армения
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