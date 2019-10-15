В ДНР заявили, что Киев пытается подменить особый статус Донбасса понятием децентрализации

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) обвинило украинские власти в том, что они пытаются подменить предусмотренное "формулой Штайнмайера" предоставление Донбассу особого статуса понятием децентрализации в своей собственной трактовке. Об этом говорится в заявлении МИД ДНР по итогам состоявшегося во вторник в Минске заседания Контактной группы по политическим вопросам, документ опубликован в официальном Telegram-канале МИД.

"Несмотря на успех, достигнутый на прошлом заседании Контактной группы, темпы этого прогресса сегодня на политическом треке не сохранились, - констатировало внешнеполитическое ведомство. - Киевские переговорщики находят все новые способы нивелировать любой прогресс".

"Попытки подмены сути достигнутых договоренностей стали недоброй традицией регулярно меняющихся представителей Киева в политической группе, - отмечается в заявлении. - В первую очередь сегодня это были попытки подменить понятием децентрализации особый статус Донбасса и его закрепление в конституции. Мы считаем такой недобросовестный подход украинской стороны неприемлемым и будем настаивать на четком и буквальном выполнении документа, одобренного Советом Безопасности ООН, - Комплекса мер".

"Украинская сторона должна отдавать себе отчет, что лишь особый статус Донбасса, надлежащим образом закрепленный на конституционном уровне, является единственным путем долгосрочного мирного урегулирования конфликта", - отметили в министерстве.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Между тем минские соглашения требуют параллельного продвижения в сфере безопасности и в политическом урегулировании. Киев также требует пересмотреть положение минских соглашений, в котором говорится о том, что восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины должно завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования в Донбассе.