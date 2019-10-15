Не менее 74 человек пострадали в ходе акций протеста в Каталонии

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 74 человека пострадали во вторник в испанской Каталонии в ходе акций протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Об этом сообщила газета El Pais.

В течение всего дня в автономной области проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании. Организаторами акций стали Национальная каталонская ассамблея и организация Omnimum Cultural, которые выступают за выход региона из состава королевства. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тыс. человек.

Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, обеспечивающим порядок в ходе акции. Молодые люди в масках и капюшонах стали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки, петарды, банки, ограждения и попытались прорвать полицейское оцепление. В результате сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, применив дубинки и небольшие резиновые снаряды.

Участники акции попытались соорудить баррикады в центре Барселоны, поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины. В настоящее время по городу ездят пожарные расчеты, чтобы потушить все возгорания, на улицах каталонской столицы слышны звуки сирен полицейских патрулей и карет скорой помощи. Стражи порядка также применили силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне. Пока сообщается лишь о трех задержанных.

Как заявила официальный представитель кабмина Каталонии Меричель Будо телекомпании TVE, правительство региона считает, что движение сторонников независимости "является миролюбивым". Однако, как подтвердила она, "есть группы организованных лиц, которые наносят ущерб имиджу движения".

Реакция правительства

Комментируя беспорядки, правительство Испании отметило, что "агрессивно настроенные группы протестующих" хотят "навязать насилие на улицах каталонских городов" и "вызывают разрушения" в разных городах региона. "Очевидно, что речь не идет о миролюбивом гражданском движении, а о скоординированных группах, которые используют насилие на улице, чтобы нарушить сосуществование в Каталонии", - добавили в кабмине.

"Правительство хочет выразить признательность работе сил и органов государственной безопасности", - добавили власти страны. "Цель правительства Испании была и будет заключаться в гарантии безопасности и сосуществования в Каталонии, и оно [правительство] будет делать это", - заключили в кабмине.

Вердикт суда

Акции проходят в разных городах Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

В результате в понедельник в регионе уже прошли акции протеста. Одна из самых масштабных состоялась в аэропорту Барселоны и спровоцировала отмену более 145 рейсов. Кроме того, в результате манифестаций пострадали более 130 человек, также около 70 стражей порядка получили различные травмы. По данным газеты El Periodico, МВД Испании планирует направить в Каталонию еще примерно 1 тыс. сотрудников гражданской гвардии.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.