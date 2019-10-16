Трамп вновь отклонил резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник вновь наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это следует из письма Трампа Сенату США, которое во вторник распространила пресс-служба Белого дома.

"Я возвращаю без моего согласия совместную резолюцию, которая отменила бы чрезвычайное положение, которое я объявил 15 февраля в связи с кризисом на южной границе", - говорится в письме.

Трамп подписал 15 февраля декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит американской администрации, в частности, аккумулировать около 8 млрд долларов на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы с Мексикой. В Вашингтоне полагают, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Ранее Трамп добивался включения в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение стены на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года произошел бюджетный кризис, сопровождавшийся приостановкой работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.

Весной обе палаты Конгресса уже голосовали за отмену режима ЧП на южной границе, однако Трамп также наложил на соответствующую резолюцию вето.