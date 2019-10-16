El Pais: в Каталонии задержали 25 человек в ходе протестов

ТАСС, 16 октября. По меньшей мере 25 человек задержаны в Каталонии в ходе акций протеста против судебного вердикта в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее данным, за нарушение общественного порядка и нападение на представителей правоохранительных органов 13 человек были задержаны в Таррагоне, восемь - в Льейде, трое - в Барселоне и еще один - в Сабаделе. Ранее сообщалось лишь о трех арестах. Число пострадавших, по данным издания, к настоящему моменту по-прежнему составляет 74 человека.

В течение всего дня в Каталонии проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тыс. человек. Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, в результате чего сотрудники правопорядка оттеснили протестующих.

Акции проходят в разных городах Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. В тот же день в регионе начались акции протеста. Одна из самых масштабных демонстраций состоялась в аэропорту Барселоны, спровоцировав отмену более 145 рейсов. В результате манифестаций пострадали более 130 человек, также около 70 стражей порядка получили различные травмы.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась, она позволила ограничить самоуправление региона.