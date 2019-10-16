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Выборы президента США - 2020

Демократы в США высказались за повышение налогов для самых обеспеченных слоев населения

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс уточнил, что речь идет об 1% населения страны

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Демократы, претендующие на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, высказались за повышение налогов для самых обеспеченных слоев населения. Очередные общенациональные теледебаты проходят во вторник в городе Вестервилль (штат Огайо). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

"Правда состоит в том, что мы не можем более позволить себе нынешнее неравенство в доходах и достатке, и мы более не можем позволить себе существование класса миллиардеров, чья жадность и коррупция на протяжении 45 лет противостояли семьям рабочих в этой стране", - сказал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Он подчеркнул, что для того, чтобы создать условия, в которых власть работала бы на благо людей, необходимо, чтобы "самые богатые - 1% населения - начали выплачивать справедливую долю своих доходов в виде налогов".

"Сенатор Сандерс прав, - указал филантроп и политик Том Стейер, состояние которого превышает $1,6 млрд. - Я бы отменил все снижения налогов для богатых людей и больших корпораций, которых добилась Республиканская партия". "Никто не поддерживает миллиардеров", - подчеркнул бывший вице-президент США Джозеф Байден. "Даже миллиардеры не поддерживают миллиардеров", - отметила сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, обратившись к словам Стейера.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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