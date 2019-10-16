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Зеленский сменил начальника Госохраны Украины

Этот пост занял Сергей Рудь

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны (УГО), которое отвечает за безопасность высших должностных лиц страны, Сергея Рудя. Соответствующий указ в среду опубликовала пресс-служба главы государства.

"Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в тексте документа. Другим указом президент уволил с этой должности Алексея Оцерклевича, который возглавлял ведомство с 29 мая.

По информации украинских СМИ, до этого Рудь работал в структуре УГО.

Управление государственной охраны Украины - служба специального назначения для охраны органов государственной власти и высших должностных лиц. Организационно оно не входит ни в Службу безопасности Украины, ни в МВД. Управление подчиняется непосредственно президенту и Верховной раде.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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