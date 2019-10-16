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Кризис на Украине

СМИ: антикоррупционное бюро Украины открыло дело против экс-генпрокурора Луценко

Как отмечает информагентство "Украинские новости", открыто дело о злоупотреблении властью или служебным положением

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью со стороны бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в среду сообщило НАБУ информагентству "Украинские новости".

Сообщается, что дело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) .

В августе Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью со стороны Луценко.

По данным украинских СМИ, 1 октября Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производство в отношении Луценко по статье о злоупотреблении властью и служебным положением. Отмечалось, что дело открыто в связи с подозрениями о причастности Луценко к нелегальному игорному бизнесу. Ранее председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генпрокурор является акционером сети нелегальных казино.

Юрий Луценко был назначен генпрокурором 12 мая 2016 года. Верховная рада Украины 29 августа освободила его от этой должности, поддержав представление президента страны Владимира Зеленского. После этого, по данным СМИ, Луценко уехал в Великобританию.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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