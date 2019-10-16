СМИ: коалиция во главе с США ликвидировала военную базу близ Кобани

ТАСС, 16 октября. Силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе сирийского города Кобани в 150 км от Алеппо на севере Сирии. Об этом в среду сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, это было сделано после того, как военнослужащие альянса покинули базу.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.