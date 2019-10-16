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США официально отказались от намерения выйти из Всемирного почтового союза

Гендиректор ВПС Бишар Хуссейн ранее заявил, что считает победой сохранение всемирной почтовой системы

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. США официально уведомили Всемирный почтовый союз (ВПС) об отказе от намерения его покинуть. Об этом сообщила в среду в Женеве пресс-служба союза.

"США официально отказались от намерения выйти из почтового союза", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ВПС получили письмо властей США, датированное 10 октября, в котором говорится, что Соединенные Штаты отказываются от денонсации соглашения о вступлении в ВПС, о которой они уведомили 17 октября 2018 года, и таким образом они "останутся членом Всемирного почтового союза".

Генеральный директор ВПС Бишар Хуссейн, встретившийся 15 октября в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, заявил по завершении встречи, что "считает сохранение всемирной почтовой системы победой для всех на этой планете".

Страны - члены ВПС достигли на внеочередном конгрессе в Женеве 25 сентября компромисса по вопросу о пересмотре тарифов, касающихся доставки небольших посылок. Это решение позволило урегулировать разногласия с США и предотвратить их возможный выход из организации. Как пояснили в ВПС, было достигнуто соглашение по размерам международных платежей. Решено, что организация "ускорит рост ставок в системе платежей за доставку прибывающих международных объемных писем и небольших пакетов". Эта реформа стартует в 2020 году.

ВПС был основан в 1874 году. В него входят 192 страны. Задача этой межгосударственной организации, являющейся специализированным учреждением ООН, состоит в обеспечении и совершенствовании почтовых связей.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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