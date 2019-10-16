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Оппозиция в Раде призвала к межпарламентскому диалогу с Россией

Депутат Ренат Кузьмин считает, что к этой работе также необходимо привлечь депутатов Европейского парламента

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Парламенты России и Украины должны возобновить двусторонние связи и наладить сотрудничество для урегулирования конфликта в Донбассе. Такую позицию на брифинге в среду озвучил депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Если президенты Украины и России общаются, то и спикеры парламентов обеих стран должны возобновить связи и наладить сотрудничество по вопросам решения конфликта [в Донбассе]", - заявил он.

В украинской оппозиции считают, что к этой работе также необходимо привлечь "депутатов Европейского парламента, парламентов стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) и, возможно, парламентариев США".

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