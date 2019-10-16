Уголовные дела о событиях на "майдане" передаются в Госбюро расследований

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Уголовные дела, связанные с расследованием событий во время массовых протестов ("майдана") в 2014 году, передаются от Генеральной прокуратуры страны в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявил в интервью информагентству "Укринформ" первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.

"Эти дела должны перейти в ГБР. Этот процесс уже пошел, есть график передачи производств (дел), они ревизуются и передаются по подследственности", - сказал он. Касько сообщил, что есть договоренность с руководством ГБР о том, что в этом ведомстве будет создано специальное подразделение, в которое будет предложено перейти без конкурса следователям Управления специальных расследований ГПУ. Кроме того, в структуре ГПУ будет создан специальный департамент по процессуальному руководству делами "майдана". "Работники Управления спецрасследования сейчас определяются, пойдут ли они осуществлять процессуальное руководство (в ГБР) по этим делам", - добавил Касько.

Он отметил, что комплекс дел о "майдане" касается как действий силовиков в отношении протестующих, так и содержит "кучу экономических дел относительно бывших должностных лиц".

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка. Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".