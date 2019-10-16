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Санчес готов твердо ответить на беспорядки в Каталонии при необходимости

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании заявил, что будет действовать, руководствуясь принципом единства страны

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что готов при необходимости твердо и соразмерно отреагировать на происходящие в Каталонии беспорядки. Об этом сообщили в среду в правительстве страны.

Санчес провел встречу с лидером испанской оппозиции, главой Народной партии Пабло Касадо, который выразил свою поддержку и.о. премьера на фоне акций протеста в Каталонии. "Санчес заявил ему (Касадо) о четкой [позиции]: не исключается никакой сценарий, <…> и он будет действовать, если нужно, твердо, соразмерно и [руководствуясь принципом] единства [Испании]", - отметили в правительстве.

И.о. премьера снова выразил благодарность полицейским, которые обеспечивают соблюдение порядка в Каталонии. Он "осудил использование насилия" некоторыми участниками акций. В течение дня Санчес также встретится с лидерами партий "Граждане" Альбертом Риверой и "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиасом.

Акции протеста

Акции начались в Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Некоторые протесты привели к столкновениям между полицейскими и манифестантами. В результате беспорядков в регионе пострадали десятки человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же годапарламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Меры Мадрида

Правительство Испании заявило, что готово задействовать закон о национальной безопасности в случае нарушения общественного порядка в Каталонии. Эта мера не предусматривает вмешательства Мадрида в компетенции региональных властей. Тем не менее, закон предполагает, что центральное правительство берет на себя координацию деятельности всех сил безопасности государства, в том числе подразделений Моссос д'Эсквадра - каталонской автономной полиции. Задействовать этот закон может непосредственно премьер-министр Испании. В свою очередь, испанская крайне правая партия "Вокс" настаивает на том, чтобы в Каталонии был введен режим чрезвычайного положения из-за беспорядков. С таким предложением выступил лидер политической силы Сантьяго Абаскаль.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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